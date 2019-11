Bădălău: Ultimele alegeri s-au desfăşurat cu dublă măsură pentru unele situaţii Presedintele organizatiei judetene a PSD Giurgiu, senatorul Niculae Badalau, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca la derularea alegerilor prezidentiale s-a aplicat dubla masura in privinta unor situatii, iar aceste lucruri trebuie discutate pentru a se reveni la normal. "Ati vazut ca aici politia oprea toate masinile care aduceau batranii, care coborau mai mult de trei persoane din masina. Am vorbit cu domnul ministru de interne, Vela, care mi-e coleg la Senat si mi-a spus ca e transport ilegal de persoane. Nu, domnule ministru, transport ilegal de persoane e atunci cand fac… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

