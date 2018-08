Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a decis, joi, printr-o Hotarare, numirea in functia de prefect de Constanta a unuia dintre subprefectii judetului, Dumitru Jeaca. Citește și: Un judecator CSM explica de ce OUG propusa de Toader nu se poate aplica in cazul deciziilor definitive: Este o hotarare a CCRPrintr-o…

- Decizia președintelui Klaus Iohannis de a semna decretul de revocare a Laurei Codruța Kovesi de la șefia DNA a starnit, luni, un val de critici pe pagina sa de Facebook, mulți dintre cei care și-au exprimat nemulțumirea acuzand și faptul ca președintele nu a facut personal anunțul, scrie Mediafax.”Pe…

- PNL, in cadrul dezbaterii moțiunii de cenzura: Astazi, putem salva Romania sau putem instaura Republica Teleorman!, a spus Raluca Turcan, miercuri, in plenul Parlamentului. Deputatul PNL Raluca Turcan a intrebat-o pe Viorica Dancila daca și-a citit inainte discursul. ”Cineva și-a batut groaznic joc…

- Senatorul PSD de Giurgiu, Niculae Badalau, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca primarii merita sa aiba pensii decente, el adaugand ca este foarte importanta votarea si aplicarea noului Cod administrativ. "In Codul administrativ care a trecut de Senat avem indemnizatii pentru…

- Fostul sef al statului, Traian Basescu, a sustinut, luni seara, pe Facebook, ca, in privinta revocarii sefei DNA, presedintele Iohannis se afla intr-o situatie extrem de dificila si ca daca nu organizeaza un referendum cu intrebari bine gandite si bine explicate, ii transmite ”somn usor”.…

- Se anunta schimbari in conducerea PSD Teleorman, dar fara Simionescu in Politic / on 16/05/2018 at 13:35 / A fost doar un zvon pe surse, referitor la o eventuala schimbare in structura de conducere a PSD Teleorman, dar a starnit nu numai unele comentarii, destul de rautacioase, ci a si scos la iveala…

- „Domnul președinte, daca vrea sa mearga un ministru la Cotroceni, trebuie sa vorbeasca cu primul ministru. Așa este normal. Intr-un guvern, ca sa chemi un ministru, trebuie sa vorbești cu primul ministru. Aceasta este regula și acesta regula trebuie respectata de toata lumea, cum și eu respect toate…

- Cand doamna Doina, informaticiana Liceului Teoretic din Videle, inchide ochii și se intoarce in timp acum 29 de ani, vede intrand in clasa ei, cu catalogul la subraț, o doamna profesoara blonda, cu parul prins in coc, zambitoare și eleganta. Deschide catalogul și incepe sa le vorbeasca elevilor despre…