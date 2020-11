Bacteriile de pe Pămînt ar putea fi folosite pentru minerit pe Marte Experimentele realizate pe Stația Spațiala Internaționala au sugerat ca bacteriile de pe Pamint ar putea fi folosite pentru a extrage minerale utile pe Luna sau pe Marte, scrie CNN. Descoperire facuta de cercetatori Microorganismele sunt deja utilizate pe Pamint pentru a extrage elemente importante din punct de vedere economic din roci, inclusiv minerale rare din pamant, utilizate la telefoanele m Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

- Experimente efectuate de cercetatorii britanicii la bordul Statiei Spatiale Internationale (ISS) au aratat ca anumite microorganisme de pe Pamant pot fi folosite in bioreactori minieri in spatiu, pe Luna sau pe Marte, pentru extragerea unor minerale valoroase, inclusiv elemente chimice rare.

