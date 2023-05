Bacșișul a adus creșteri cu până la 30% ale veniturilor angajaților din Horeca HORA, autoritatea reprezentativa a industriei ospitalitații romanești susține ca legiferarea bacșișului prezinta numeroase avantaje pentru angajați, dar și creșterea veniturilor incasate la bugetul de stat. Totodata, aceasta masura inseamna transparența in operațiunile companiilor și in distribuția acestora catre angajați, dar și alinierea țarii noastre la o normalitate fiscala europeana. In primele 3 luni de la reglementarea bacșișului, au fost inregistrate creșteri ale veniturilor angajaților din Horeca cu pana la 30%, iar valoarea bacșișului lasat de clienți este estimata la peste 10 milioane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

