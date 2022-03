Backlinkuri bune versus backlinkuri proaste O strategie SEO bine pusa la punct necesita atragerea de backlink-uri. Acestea sunt precum niște voturi, care au un rol stabil in reputația oricarui website. Drept urmare, trebuie sa te asiguri ca obții cat mai multe. Totuși, calitatea surselor este la fel de importanta precum cantitatea. Cele mai bune link-uri sunt produse organic și nu pot fi achiziționate. De asemenea, acestea sunt relevante și provin de la branduri active in mediul online. SpatiulConstruit.ro iți arata in continuare bune practici pentru a avea backlinkuri de calitate. Creeaza conținut de calitate La momentul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Optimizarea Seo a magazinelor online este cea mai eficienta și buna tehnica pentru a obține clienți noi și a-i pastra pe cei existenți. Studiile efectuate au aratat ca mai mult de jumatate dintre clienții online incep procesul de achiziție cu ajutorul unui motor de cautare. Astfel, optimizarea SEO in…

- Președintele Klaus Iohannis a urat noilor ambasadori succes in indeplinirea mandatului, asigurandu-i de intregul sprijin al autoritaților romane in acest sens.In cadrul intrevederii cu ambasadorul Republicii Algeriene Democratice și Populare, Menad Habbak, președintele Romaniei a evidențiat nivelul…

- Google a fost detronat de TikTok din poziția de cel mai popular site din lume in 2021​ insa clasamentul celor mai accesate platforme anul acesta rezerva și alte surprize, una dintre ele fiind ca Netflix a depașit Youtube, anunța The Hill . In 2020 Google, cel mai accesat motor de cautare din lume,…

- TikTok, proprietatea grupului chinez ByteDance, a devenit cel mai popular domeniu web din lume in 2021, depasind chiar si Google, conform celor mai recente date disponibile, citate vineri de agentia DPA. Compania de securitate cibernetica Cloudflare a indicat intr-un mesaj publicat pe blogul…

- TikTok, proprietatea grupului chinez ByteDance, a devenit cel mai popular domeniu web din lume in 2021, depasind chiar si Google, conform celor mai recente date disponibile, citate vineri de agentia DPA.

- Termenii acordului nu au fost dezvaluiti, relateaza Variety. Este estimat ca YouTube TV are mai mult de 4 milioane de abonati in Statele Unite, iar Google a precizat ca pretul pentru accesul la acesta va ramane 64,99 de dolari pe luna. „Am inceput deja sa restabilim accesul la retelele Disney precum…

- Roxana Irimia a devenit cunoscuta dupa ce s-a stabilit in Spania, langa Madrid, in urma cu 17 ani. Picteaza si realizeaza creatii vestimentare unicat, purtate de personalitati din toata lumea.

- Legenda Calului Troian este una dintre cele mai cunoscute din istorie. Totuși, pana in zilele noastre istoricii nu au putut dovedi in mod cert ca razboiul la care se face referire in poemele lui Homer a existat cu adevarat. Totuși, mai mulți istorici susțin ideea ca Razboiul Troian a existat, fiind…