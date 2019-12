Stiri pe aceeasi tema

- Spectacolul este pregatit de catre elevii de la clasa de muzica de camera, aflati sub indrumarea prof. drd. Catalin Sasu, de elevii de la clasa de canto, indrumati de prof. dr. Daniela Mihaela Ciocoiu, si de catre elevii de la clasa de coregrafie, indrumati de prof. Rodica Falisteanu. Acestia vor fi…

- Consiliul Județean Prahova va organiza, una viitoare, o noua ediție a Galei de Excelența a Invatamantului Prahovean, eveniment dedicat premierii elevilor care, pe parcursul anului 2019, au obținut rezultate deosebite la concursurile școlare și olimpiadele naționale și internaționale. Consilierii…

- Proiectul de hotarare privind acordarea de recompense finaciare elevilor premiati la olimpiadele sau concursurile internationale si profesorilor indrumatori se afla pe ordinea de zi a Consiliului Local al municipiului Constanta, convocat in sedinta ordinara, pe data de 31 octombrie 2019. Astfel, alesii…

- A XXIV-a ediție a Olimpiadei Internationale de Astronomie a fost gazduita de Romania, in perioada 18-26 octombrie, fiind organizata la Piatra Neamț in coordonarea Ministerului Educației Naționale. Cei peste 120 de participanți din 21 de țari au concurat, in funcție de varsta, la doua categorii: juniori…

- Casa de Cultura "Ion Luca Caragiale" a Municipiului Ploiesti organizeaza in perioada octombrie-noiembrie 2019, cea de a XIII-a editie a Concursului de pictura-grafica pentru elevi "Ploiesti, orasul meu, oras european". Concursul este organizat pe doua sectiuni: - Colegiul de Arta "Carmen Sylva" Ploiesti…

- Elevii nostri au fost printre caștigatorii competiției naționale „Aleg conștient. Stop dependenței de Internet!", unde ați obținut Locul II la Categoria III - https://oradenet.salvaticopiii.ro/docs/rezultate_concurs_2019.pdf. Concursul "Aleg constient. Stop dependentei de ...

- Potrivit unui comunicat al organizatorilor, transmis marti AGERPRES, institutiile de invatamant din Capitala care vor participa la aceasta editie a programului sunt: Liceul de arte plastice "Nicolae Tonitza", Liceul teoretic "C. A. Rosetti", Liceul tehnologic "Mircea Vulcanescu", Liceul teoretic "Stefan…

- Aproape 80 de elevi de la Colegiul „Andronic Motrescu" din municipiul Radauti, voluntari „echipati" cu manusi si cu saci menajeri, au igienizat, la finele saptamanii trecute, curtea unitatii de invatamant si zona apropiata. Mai precis, sambata trecuta, elevii au participat ...