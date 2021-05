Stiri pe aceeasi tema

- Premiera in Romania! Pentru prima data in istoria campionatelor naționale de dans sportiv vor fi introduse probe de Breaking, Hip Hop și Streetdance. Campionatele naționale de Dans sportiv, Standard & Latino, vor avea loc in acest weekend (8-9 mai 2021), la Timișoara. Va fi un moment inedit pentru ca…

- A doua deplasare a sezonului bifata de singura echipa de fotbal feminin a județului Bacau, Magura 2012. Și inca o infrangere – a patra – inregistrata de divizionara B bacauana: 2-4 la Timișoara, contra Politehnicii, duminica, in etapa a șasea a Grupei 3. Dar o infrangere cu acoperire, care-și gasește…

- Un nou titlu național in contul atletismului bacauan in 2021. Duminica trecuta, la Timișoara, Adelina Elena Panaet a cucerit aurul in proba de 10.000 m feminin la Campionatul Național pentru Seniori. Sportiva antrenata de Cristina Alexe la CS Știința Bacau a terminat cursa cu timpul de 32 de minute,…

- Ultimul weekend al lunii martie a constituit cadrul finalei Campionatului Național de judo rezervat Seniorilor. La competiția derulata in incinta hotelului „Piatra Mare” din Poiana Brașov, CSM Bacau s-a prezentat cu cinci judoka: Mircea Croitoru, Marian Moroșanu, Cosmin Tamba, Dragoș Prosie și Ionuț…

- Soarta competițiilor de dans sportiv din Romania este crunta in acest moment. Pandemia și-a spus cuvantul iar singura varianta de… exprimare, din acest punct de vedere, a ramas, cum altfel decat online. Așa ca, organizatorii de competiții, in speța cluburile din Romania, sub egida Federației Romane…

- Comportare exemplara a micuțelor atlete de la CSM Bacau la ediția de iarna a Campionatului Național de marș derulata la finalul saptamanii trecute, la Timișoara. La individual, Eliza Manolache a cucerit titlul național in proba de 2 km marș, fiind secondata de colega sa de echipa Mara Maxim, care a…

- In ciuda pandemiei, calendarul intern oficializat de Federația Romana de Lupte anunța o primavara plina de evenimente. Astfel, in luna martie vor fi nu mai puțin de cinci competiții. Patru dintre acestea constituie turnee de calificare la Cupa Romaniei și la Campionatele Naționale Individuale de la…