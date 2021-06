Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv al Federației Romane de Fotbal a decis ca ediția 2021-2022 a Ligii a III-a sa inceapa pe data de 28 august. Va reamintim ca in noua ediție de campionat, Bacaul va avea nu mai puțin de trei reprezentante in eșalonul al treilea: Aerostar, CSM Bacau și FC Dinamo Bacau. Aceste echipe…

- Federația Romana de Atletism are, incepand de miercuri seara, un nou președinte in persoana Anișoarei Cușmir. La alegerile derulate la București, la care au participat reprezentanți de la 234 de structuri afiliate, fosta campioana olimpica la saritura in lungime a totalizat 131 de voturi in turul doi,…

- Parohia „Sf. Dumitru” Narcisa – Protopopiatul Bacau, Parohia Poduri – Protopopiatul Moinești, Parohia Fulgeriș din Protopopiatul Sascut și Parohia Larga din Protopopiatul Onești au obținut, in ordine, premiile intai, al doilea și al treilea pentru mai bune proiecte catehetice din Arhiepiscopia Romanului…

- Speriata de Rusia, Romania iși bagase capul in jugul alianței secrete cu Germania și Austro-Ungaria la 1883. Un deceniu mai tarziu izbucnește scandalul Memorandumului in Transilvania, cand, la 1892, liderii romanilor cer drepturi etnice egale cu ale populației maghiare și incetarea persecuțiilor și…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) va incepe executarea silita a bacauanilor surprinși de catre autoritați, in timpul starii de urgența, incalcand regulile pandemiei (fara declaratia pe propria raspundere). Este vorba despre cei care, din diferite motive, nu au contestat, la timp, in instanța,…

- Aruncatorii antrenați de Mihaela Melinte la SCM Bacau au facut o repetiție utila in vederea primului concurs continental al sezonului, programat in mai, la Split. Bucureștiul a gazduit sambata un Concurs Național de aruncari rezervat atat Seniorilor, cat și sportivilor mai mici de varsta: U23, U20 și…

- In județul Bacau erau disponibile, vineri dupa-amiaza, 6.756 de locuri de vaccinare și doar 520 de persoane inscrise pe listele de așteptare. Toți cei inscriși pe liste sunt la centrul de vaccinare de la Baza Aeriana, ceea ce ne face sa credem ca este vorba despre cadre militare. In celelalte centre…

- Comitetul Național pentru Vaccinare anunța ca listele pentru programare se deschid succesiv in aceasta dimineața, de 15 martie, in ordinea alfabetica a județelor: de la ora 9 județele cu nume care incep cu A, B sau C, dupa ora 11 județele cu literele de la D la P, iar dupa ora 13 Ilfov, Bucureștiul…