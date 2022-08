Sute de locuri de parcare au fost amenajate de Primaria Bacau in locul unor garaje construite ilegal pe domeniul public si care au fost demolate de municipalitate. Primarul Lucian Daniel Stanciu-Viziteu a declarat ca in total au fost demolate 381 garaje in locul carora au fost realizate 250 de locuri de parcare, pana acum. ‘In loc de 60 de garaje pe Slanicului, vom avea peste 100 de locuri de parcare, in loc de 46 de garaje pe Martir Horia, vom avea 90 de locuri de parcare, iar in locul celor 29 de garaje pe Digu Barnat, vom avea circa 60 de locuri de parcare. Toti locuitorii din zona se vor bucura…