Bacău: Poliţişti acuzaţi că ar fi agresat fizic şi verbal doi tineri aduşi la audieri într-un caz de tâlhărie Mai multi politisti de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii din cadrul Politiei municipiului Bacau sunt acuzati ca ar fi agresat fizic si verbal doi tineri pe care i-au adus la audieri, in luna noiembrie, intr-un caz de talharie. Unul dintre tineri, minor, a inregistrat audio cu telefonul mobil modul in care s-a desfasurat ancheta, iar inregistrarea a fost publicata acum de un site local de stiri. In inregistrare se aude cum politistii injura minorul, dupa care il lovesc, iar acesta ii roaga pe politisti sa nu il mai bata. De asemenea, si al doilea tanar adus la audieri a acuzat politistii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi politisti de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii din cadrul Politiei municipiului Bacau sunt acuzati ca ar fi agresat fizic si verbal doi tineri pe care i-au adus la audieri, in luna noiembrie, intr-un caz de talharie. Unul dintre tineri, minor, a inregistrat audio cu telefonul mobil…

- Mai multi politisti de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii din cadrul Politiei municipiului Bacau sunt acuzati ca ar fi agresat fizic si verbal doi tineri pe care i-au adus la audieri, in luna noiembrie, intr-un caz de talharie. Unul dintre tineri, minor, a inregistrat audio cu telefonul…

- Mai multi politisti de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii din cadrul Politiei municipiului Bacau sunt acuzati ca ar fi agresat fizic si verbal doi tineri pe care i-au adus la audieri, in luna noiembrie, intr-un caz de talharie, scrie agerpres . Unul dintre tineri, minor, a inregistrat audio…

- Doi tineri, din județul Mureș, au fost identificați și reținuți pentru 24 de ore, de politistii din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș, fiind banuiți de comiterea unei infractiuni de talharie. La data de 21 decembrie a.c., in urma activitatilor investigativ-operative desfașurate de polițiștii…

- Politistii au efectuat, luni, 10 perchezitii in Ploiesti la persoane banuite de talharie calificata, lipsire de libertate si furt calificat, agresorii sustragand bani si substante psihotrope, se arata intr-un comunicat al IPJ Prahova, informeaza Agerpres. "Politistii din cadrul Politiei municipiului…

- Kovacs Cristian Szilard a fost condamnat la 7 ani si 4 luni de inchisoare cu executare, Dorel Craciun si Nicolae Sorin Rus au primit o pedeapsa de cate 7 ani de detentie, Milan Valentin Isai va sta 6 ani dupa gratii, iar Pojega Marian Dorin Pojega a fost condamnat la 5 ani de detentie. Conform Bihoreanul,…

- Un scandal in care au fost implicate noua persoane, sase femei si trei barbati, a avut loc, duminica seara, in comuna prahoveana Tinosu, unul dintre politistii sositi la fata locului folosind armamentul din dotare in conditiile in care cei implicati nu s-au supus somatiei verbale, a informat Inspectoratul…

- Luni, 12 octombrie, politistii din Șomcuta Mare au pus in aplicare un mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile, emis de Judecatoria Baia Mare, fata de un tanar de 23 de ani din oras. Acesta este banuit de comiterea infractiunii de ultraj, dupa ce in data de 11 octombrie a.c., s-a prezentat la…