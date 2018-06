Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.200 de abonati casnici din orasul Comanesti au ramas fara energie electrica, luni, in urma precipitatiilor si a vantului puternic, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. ‘Potrivit informarii primite de la Delgaz Grid, au fost afectate partial o linie…

- Echipa pirotehnica din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau continua, marti, operatiunea de cercetare a terenului in comuna Asau, unde o persoana a decedat, iar alte doua au fost ranite grav in urma exploziei unui proiectil. ‘Misiunea inceputa in seara zilei de 28 mai continua,…

- Incendiul din satul Apa Asau a fost anuntat la 112 marti dupa-amiaza. Patu case de locuit, doua adaposturi de animale și anexele aferente pe o suprafața de aproximativ 500 mp s-au facut scrum. Intervenția a fost dificila din cauza suprafeței mari și a cantitații mari de materiale combustibile.…

- Un vagon incarcat cu benzina dintr-o garnitura de marfar a deraiat de pe calea ferata in municipiul Bacau, pompierii asigurand masurile de prevenire si stingere a incendiilor in zona, potrivit AGERPRES.Citeste si: Premierul Dancila 'DA DIN CASA': Ce spune despre relatia cu Liviu Dragnea -…

- Patru gospodarii sunt inundate, marti, in comuna teleormaneana Nanov, dupa topirea zapezii, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. "Sunt inundatii la Nanov. Patru gospodarii/curti sunt afectate ca urmare a topirii zapezii", precizeaza ISU Teleorman. …

- Peste 30 de hectare de padure si 320 de hectare de pasune din localitatile Corabia si Gircov au fost inundate de apele Dunarii, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu. Acesta a precizat ca terenurile inundate sunt situate…

- Un grav accident rutier a avut loc miercuri seara la iesirea din municipiul Vaslui, spre Bacau. Mai multe echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta au intervenit pentru salvarea victimelor.

- Doua persoane au fost salvate, marti seara, de pompierii voluntari dintr-un autoturism surprins de viitura in localitatea Lazarea si zeci de case au fost inundate in trei localitati din judet, in urma topirii zapezii si a ploilor torentiale. Seful Serviciului Voluntar pentru Situatii de…