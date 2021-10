Stiri pe aceeasi tema

- Consumatorii din municipiul Bacau, orasul Buhusi si comunele Margineni, Magura, Hemeius, Traian si Letea Veche se confruntau, joi, cu sistari neplanificate de gaze naturale, ca urmare a unui „incident” produs in sistemul national de transport gaze naturale, informeaza Comitetul Judetean pentru Situatii…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Bacau a fost instiintat joi ca din cauza unui incident produs in sistemul national de transport gaze naturale consumatorii din municipiul Bacau, orasul Buhusi si comunele Margineni, Magura, Hemeius, Traian si Letea Veche se confrunta cu sistari neplanificate…

- UPDATE – Un incident produs in sistemul național de transport gaze naturale, administrat de Transgaz S.A. a generat o alterare a calitații gazelor naturale. Drept urmare unii clienți din: Magura, Margineni, Luncani, Podiș, Traian, Letea Veche, Hemeiuș și mun. Bacau se confrunta cu fluctuații de presiune,…

- Din cauza unui incident produs in sistemul național de transport gaze naturale, consumatorii din Buhuși, municipiul Bacau, Margineni, Magura, Hemeiuș, Traian și Letea Veche se confrunta miercuri seara cu sistari neplanificate de gaze naturale. Pana... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Bacau a fost inștiințat despre faptul ca din cauza unui incident produs in sistemul național de transport gaze naturale, consumatorii din Buhuși, municipiul Bacau, Margineni, Magura, Hemeiuș, Traian și Letea Veche se confruntam cu sistari neplanificate de…

- Sistare temporara a alimentarii cu gaze naturale in localitatea Buhuși, jud. Bacau Pe fondul unui incident produs in sistemul național de transport gaze naturale, a patruns aer in instalațiile ce deservesc clienții din orașul Buhuși, jud. Bacau. Pana la remedierea acestei situații alimentarea cu gaze…

- Municipiul Bacau aplica, de astazi, masurile impuse de o incidența mai mare de 3/mie de locuitori – la intrarea in restaurante, cafenele, cinematografe, discoteci, baruri, respectiv la spectacole, festivaluri, nunti, botezuri, conferințe etc. se va cere certificatul verde covid, anuntasubprefectul cu…

- Ce a hotarat prefectul PNL? In data de 24.09.2021 Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Vrancea a adoptat o HOTARARE prin care dispune la nivelul Municipiului Focșani o serie de restricții, ca urmare a faptului ca rata de infectare COVID-19 depașit 2/1000. Din pacate, HOTARAREA CJSU…