- Cinci adolescenți care se scaldau in raul Siret , in dreptul satului Cotu Grosului, comuna Filipesti, din Bacau, au murit duminica seara inecați. Toți cei cinci venisera din Neamț sa faca baie, scrie portalul local Știri Neamț . Potrivit datelor transmise de purtatorul de cuvant al IPJ Bacau pentru…

- Cinci adolescenti cu varste cuprinse intre 14 si 18 ani s-au inecat duminica in raul Siret, pe raza localitatii Cotu Grosului – comuna Filipesti, victimele fiind recuperate de pompieri si supuse manevrelor de resuscitare, insa fara rezultat. ‘Cele 5 victime nu au raspuns manevrelor de resuscitare, fiind…

- UPDATE: Toți cei cinci copii inecați duminica in raul Siret au fost gasiți de pompieri fara viața. Doi dintre ei aveau 14 ani, alti doi – 17 ani, iar unul avea 18 ani. Cinci copii sunt cautați dupa ce s-ar fi inecat, duminica, in raul Siret, pe raza localitatii Cotu Grosului, comuna Filipesti. Purtatorul…

- Toți cei cinci tineri inecați duminica seara in raul Siret pe raza comunei Filipești, județul Bacau, au fost declarați morți, informeaza Mediafax. Potrivit ISU Bacau, pompierii au scos pe rand din apa cei cinci minori care s-au inecat in raul Siret. Echipajele medicale de la fața locului le-au…

- O adevarata nenorocire a avut loc, in aceasta dupa amiaza, in judetul Bacau: cinci persoane s au inecat in raul Siret, comuna Filipesti, sat Cotu Grosului. Potrivit ISU Bacau la locul evenimentului au fost trimise o autospeciala de stins incendii, un camion, o masina de comanda, o barca si o ambulanta…

- Unul dintre cei cinci copii care s-au inecat duminica in raul Siret, pe raza localitatii Cotu Grosului, comuna Filipesti, a fost gasit si scos din apa de pompieri, medicii prezenti la fata locului declarand decesul, potrivit Agerpres. Conform purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru…

- Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgența Bacau a anunțat ca in satul Cotu Grosului din comuna Filipești s-au inecat cinci persoane. Este vorba despre cinci copii. La fața locului, ISU a trimis o autospeciala, un camion și o barca, precum și o ambulanța SMURD. ISU Neamț a trimis, in sprijin,…

