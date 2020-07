Stiri pe aceeasi tema

- Elevii din partea minoritatilor nationale sustin joi proba scrisa la Limba si literatura materna din cadrul examenului de Bacalaureat etapa speciala, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei si Cercetarii, conform Agerpres.Primele rezultate vor fi afisate vineri, pana la ora 12,00. Contestatiile…

- Elevii din partea minoritatilor nationale sustin joi proba scrisa la Limba si literatura materna din cadrul examenului de Bacalaureat – etapa speciala, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei si Cercetarii. Primele rezultate vor fi afisate vineri, pana la ora 12,00. Contestatiile se pot…

- Etapa speciala a Bacalaureatului continua miercuri cu proba la alegere a profilului si specializarii, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei si Cercetarii, scrie Agerpres. Elevii din partea minoritatilor nationale vor sustine joi proba scrisa – cea la Limba si literatura materna. Primele…

- Etapa speciala a Bacalaureatului continua miercuri cu proba la alegere a profilului si specializarii, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei si Cercetarii. Elevii din partea minoritatilor nationale vor sustine joi proba scrisa – cea la Limba si literatura materna. Primele rezultate vor…

- Etapa speciala a Bacalaureatului continua marti cu proba obligatorie a profilului, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei si Cercetarii. Miercuri va avea loc proba la alegere a profilului si specializarii, iar elevii din partea minoritatilor nationale vor sustine joi proba scrisa – cea…

- Rezultatele la sesiunea speciala a Evaluarii Nationale, inainte de contestatii, au fost afisate joi, anunța Agerpres. Contestatiile pot fi depuse in aceeasi zi, in intervalul orar 14 - 20.Acestea pot fi depuse/transmise si prin mijloace electronice. In acest caz, candidatii completeaza, semneaza si…

- Rezultatele la sesiunea speciala a Evaluarii Nationale, inainte de contestatii, vor fi afisate joi, pana la ora 12,00, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei si Cercetarii. Contestatiile pot fi depuse in aceeasi zi, in intervalul orar 14,00 – 20,00. Acestea pot fi depuse/transmise si…

- Primele rezultate ale examenului de Bacalaureat vor fi afisate marti, pana in ora 12,00. Ministerul Educatiei si Cercetarii va publica rezultatele elevilor obtinute in urma sustinerii Bacalaureatului cu anonimizarea numelui si a prenumelui. Contestatiile pot fi depuse atat in format fizic, cat si electronic,…