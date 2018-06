Stiri pe aceeasi tema

- Site-ul oficial al Ministerului Educației, Edu.ro, este in mentenanța chiar inainte de cele mai importante examene din preuniversitar. Peste o saptamana, absolvenții de clasa a VIII-a incep examenele Evaluarii Naționale, iar la finalul lunii intra in examenele de Bacalaureat absolvenții de liceu. Lucrarile…

- Ministrul Educației, Culturii și Cercetarii, Monica Babuc, a prezidat ședința Comisiei Naționale de Examene (CNE) cu privire la organizarea și desfașurarea examenelor de absolvire a gimnaziilor și liceelor.

- "Am inceput meciul foarte bine. Am jucat un meci foarte prost, la 2-0, am gresit niste mingi usoare, am facut si o dubla greseala. A reintrat in meci. A dat numai linii, numai neturi, m-a demoralizat un pic, dar e meritul ei, a jucat foarte bine azi. Nu spun ca am jucat la nivelul meu maxim", a spus…

- Arabia Saudita a revendicat eliminarea sefului politic al rebelilor houthi in Yemen, ucis intr-o lovitura aeriana pe 19 aprilie in provincia Hodeida (vest), potrivit unei postari pe Twitter a ambasadorului saudit la Washington. Fortele aeriene regale saudite l-au "vizat" pe numarul doi al comandamentului…

- Guvernul a respins inițiativa legislativa a unui grup de deputați prin care cer interdicția privind „monitorizarea audio/video a salilor de clasa (...), inclusiv locurile unde se susține examenul de bacalaureat."

- Simularea probelor scrise la examenul national de Bacalaureat 2018 continua joi cu proba la alegere a profilului si specializarii - proba E) d) - exclusiv pentru elevii de clasa a XII-a, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei.Rezultatele vor fi comunicate pe 30 martie.Proba…

- Dupa mai multe luni de suspans, Banca Nationala a României a respins ieri cererea grupului ungar OTP de autorizare a achizitiei Bancii Românesti de la grupul elen National Bank of Greece (NBG), decizie fara precedent la un asemenea nivel, ceea ce ridica

- BERBEC Astrele iti recomanda sa nu faci investitii majore si nici sa dai bani cu imprumut. In caz contrar, risti ca banii respectivi sa nu ii mai recuperezi. Chiar daca esti sfatuita de persoane de incredere sau ti se cere ajutorul de catre ele, gandeste inainte de a spune un da impusiv.…