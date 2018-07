Bac: Doi absolvenți de 10 Rezultatele examenului de Bacalaureat au fost afișate. La nivelul județului Hunedoara, s-au inscris pentru a susține prima sesiune a examenului de bacalaureat un numar 2875 de absolvenți de liceu. La nivelul județului au fost inregistrate doua medii de 10. Iulia Ștefania Corici, absolventa a Colegiului Național Mihai Eminescu din Petroșani și Mihai Andrei Lazar, absolvent al Colegiului Național Iancu de Hunedoara sunt cei doi candidați care au obținut media 10 la examenul maturitații. Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestații. Rezultatele finale vor fi afișate in… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

