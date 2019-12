Baba Vanga, profeţii CUTREMURĂTOARE pentru 2020. AVERTISMENTE teribile pentru omenire Specialiștii care se ocupa de spusele Babei Vanga, inregistrate pe banda magnetica sau așternute pe hartie de rudele acesteia, susțin ca la 2020 se refera previziunile legate de sistemul financiar internațional, scrie dcbusiness.ro. Banii vor deveni inutili, a prezis, la un moment dat clarvazatoarea oarba. Banii vor ajunge doar niște cifre, a adaugat ea. In interpretarea experților, care s-au dus cu gandul inclusiv la criptomonede, dar și la prognozele deloc liniștitoare ale economiștilor, acest lucru ar putea insemna o mare criza financiara, cand valutele mondiale iși vor pierde valoarea.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

