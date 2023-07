Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut primele imagini dintr-un nou azil al groazei, descoperit de Centru de Resurse Juridice, de aceasta data in județul Mureș. CRJ prezinta un raport referitor la situația descoperita la „Caruța Lu' Min” din Bardești, Mureș. In urma sesizarii CJR, premierul Marcel Ciolacu a cerut masuri urgente…

- Sesizari despre ororile de la „azilele groazei” din Voluntari au fost trimise inclusiv la prim-ministrul Romaniei, fara ca acest lucru sa aiba vreo consecința pana la izbucnirea scandalului declanșat de arestarile din acest dosar. Centrul de Resurse Juridice a transmis pe 1 martie un memoriu la Cancelaria…

- Un consilier al ministrului Familiei, Tineretului si Egalitatii de sanse, Gabriela Firea, are calitatea de martor in dosarul deschis de DIICOT pentru infractiuni de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane, fals in declaratii, fals intelectual, fals material in inscrisuri oficiale…