Stiri pe aceeasi tema

- Susținatorii lui Ludovic Orban ar fi vrut ca judecatorii CCR sa puna umarul la debarcarea lui Florin Cițu de la Palatul Victoria inainte de Congresul PNL. Deputatul Ionel Danca, fost șef al Cancelariei prim-ministrului in mandatul lui Orban, susține ca Florin Cițu este salvat de Dorneanu, președintele…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca premierul are in continuare sprijinul sau, dar se arata nemulțumit de modul cum a acționat in privința remanierii ministrului Justiției, Stelian Ion. „Il susțin pe Florin Cițu. Nu cred insa ca premierul trebuie sa ia decizii care pot sa puna in pericol Coaliția…

- Europarlamentarul Rares Bogdan, sustinator al lui Florin Citu pentru functia de presedinte al PNL, se declara "tulburat" de afirmatiile facute duminica de presedintele formatiunii, Ludovic Orban, cu privire la ingerintele din afara partidului in campania pentru alegerile interne pentru sefia PNL.…

- Liderii a sase din cele mai performante organizatii, printre care Ilie Bolojan si Dan Motreanu, poarta inca negocieri daca sa-l sprijine pe Florin Citu sau pe Ludovic Orban. Desi a fost discutat si scenariul aparitiei unui al treilea candidat, venit din randul lor, sansele sunt foarte mici.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti, la Ploiesti ca daca au fost folosite resurse publice în campania interna a PNL, atunci cine a luat o astfel de decizie "trebuie sa plece imediat de la Palatul Victoria". Liderul PNL face referire la un document cu antetul Guvernului,…

- Președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, anunța ca il susține susține pe Florin Cițu in competiția interna pentru funcția de președinte al PNL: „Il respect pe Ludovic Orban, a fost un președinte bun, dar PNL are nevoie de o schimbare de paradigma”. „Il susțin pe Florin Cițu in competiția interna pentru…

- Sala Mare a Teatrului National a fost plina ochi, sambata, la Conferinta care a ales componenta Biroului Politic Judetean al PNL Iasi pentru urmatorul mandat de patru ani. Au fost prezenti sefii partidului – presedintele Ludovic Orban si vicele Florin Citu, care concureaza pentru pozitia de lider al…

- Alexandru Muraru, omul lui Florin Ctiu, a fost ales presedinte al PNL Iasi cu 387 de voturi din 400. Se poate spune ca actualul presedinte Ludovic Orban a mai primit o lovitura din parte echipei lui Florin Cițu, prin caștigarea alegerilor de la Iași de catre omul sau. Alexandru Muraru, omul lui Florin…