Azi şi mâine, “Sărbătoarea liliacului” la Muzeul Sadoveanu din Copou. În mijlocul atenţiei, florile şi cărţile Sarbatoarea liliacului, eveniment de traditie organizat de Muzeul National al Literaturii Romane din Iasi si Asociatia „Patrimoniu pentru comunitate" din Iasi, a ajuns la editia cu numarul 40. Aceasta va avea loc in perioada 6-7 mai 2023, la Muzeul „Mihail Sadoveanu" din Iasi, unde se vor desfasura numeroase activitati culturale si educative, dedicate florilor, primaverii, naturii renascute, pornind de la floarea-simbol a locului, liliacul. Vizitatorii se vor putea bucura de ateliere verzi, de creatie, de educatie muzeala si literara, de spectacole muzicale, de poezie si de teatru, expozitii si… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

