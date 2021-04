Pe 20 aprilie se implinesc trei ani de la moartea regretatului DJ Avicii, motiv pentru care in aceasta toamna, pe 16 noiembrie, se va lansa și cartea care „ilustreaza o imagine onesta a lui și a cautarii sale in viața”. O cautare fara sa se fereasca de problemele cu care s-a luptat, potrivit comunicatului de presa ce anunța lansarea carții, initulata “Tim: The Official Biography of Avicii“. Cartea a fost autorizata de familia acestuia și va urmari viata scurta, dar marcanta, a DJ-ului – pe numele adevarat Tim Bergling. Mai exact, cartea va conține o serie de interviuri cu familia, prietenii și…