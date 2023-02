AZI – Persoană decedată găsită în albia raului Vișeu. Despre cine este vorba Azi, 19 februarie, polițiștii Secției 4 Leordina au fost sesizați prin S.N.U.A.U.112 cu privire la faptul ca pe malul albiei raului Vișeu din comuna Leordina, a fost gasita o persoana decedata. IPJ Maramureș a anunțat ca polițiștii deplasați la fața locului au constatat faptul ca victima este un barbat de 31 de ani din Leordina. Acesta a fost gasit de un barbat in albia raului, moment in care l-a tras la mal. „Un echipaj S.M.U.R.D. a efectuat manevre de resuscitare, insa fara rezultat, fiind declarat decesul barbatului. Cadavrul a fost transportat la morga Spitalului Sighetu Marmației in vederea… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

