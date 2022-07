Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit noaptea trecuta la un eveniment rutier, produs pe strada Vasile Alecsandri din municipiu. Polițiștii rutieri au constatat faptul ca un barbat de 31 de ani din Baia Mare, aflat la volanul unui autoturism, condus dinspre strada Serelor, inspre strada…

- Un batran de 90 de ani și alte doua femei, de 65 și 84 de ani au trecut ieri, 6 iulie, pe langa moarte dupa ce au fost victimele unui accident rutier petrecut pe DN1C. Potrivit IPJ Maramureș, deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca o satmareanca de 43 de ani, aflata la volanul unui…

- Ieri, 04 iunie, in jurul orei 14.00, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit la un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Ancheta efectuata de polițiștii rutieri baimareni a stabilit ca o baimareanca de 31 de ani, aflata la volanul unui autoturism pe bulevardul Independenței, condus…

- Azi-noapte, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au fost sesizați despre producerea unui accident rutier soldat cu pagube materiale pe bulevardul Independenței din municipiu, in zona Vivo Mall. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 59 de ani din județul Suceava, aflat la volanul…

- Un barbat in varsta de 33 de ani din Baia Mare, care conducea aseara in jurul orei 22:15 un autoturism pe strada Victoriei din municipiu, cand a ajuns la intersecția cu str. I.l. Caragiale, a pierdut controlul asupra direcției de mers, a lovit bordura drumului și gardul unui local, dupa care a intrat…

- Grav accident de circulației aseara in jurul orei 22:30 la Seini. Polițiștii seineni au fost sesizați prin apelul de urgența 112 despre un accident rutier cu victime, iar din primele cercetari efectuate s-a stabilit ca, la intersecția strazii Baii cu strada Boci din oraș, un autoturism a acroșat un…

- Polițiștii satmareni au fost sesizați in aceasta noapte despre producerea unui eveniment rutier, pe raza municipiului Satu Mare. In urma cercetarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca aspectele sesizate se confirma. In fapt, un tanar de 15 ani, din Satu Mare, ar fi sustras un autoturism aflat…

- Azi noapte, puțin dupa ora 24.00, un apel la numarul de urgența 112 anunța faptul ca pe strada Școlii din Baia Mare un autoturism parcat a fost cuprins de flacari. La fața locului au ajuns pompierii care au lichidat incendiul, urmand a fi stabilita cauza izbucnii incendiului. Ieri, in localitatea Borcut…