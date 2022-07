Azi e sărbătoarea teatrului românesc: Unde poate fi urmărită Gala aniversară UNITER „Anuntam cu bucurie ca sarbatoarea Teatrului romanesc isi reia periplul cultural in tara. Si daca pana acum ne-au primit in mijlocul comunitatilor lor orasele Sibiu, Iasi, Targu-Mures, Oradea, Timisoara, Alba Iulia, Cluj, Craiova, iata ca in 2022 Gala Premiilor UNITER ajunge la Bistrita”, este anunțul UNITER. Prin urmare, anul acesta cea de-a 30-a editie a Galei Premiilor UNITER are loc azi, la ora 21,00, la Palatul Culturii din Bistrita (Centrul Cultural Municipal „George Cosbuc”) – „pol al vietii culturale locale”, dupa cum subliniaza UNITER. Azi vom afla impreuna, in direct, cine sunt cei mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

