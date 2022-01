Azi ar fi fost ziua lui: Nicolae Ceaușescu, pentru ultima oară secretar general al PCR (VIDEO) Se pregateau spectacole, se confecționau cadouri diverse pentru sarbatoritul patriei și se recitau poezii. Programele de radio și tv erau aproape in intregime ocupate cu omagierea conducatorului, iar ziarele tipareau ediții speciale. E vorba despre ziua de naștere a lui Nicolae Ceaușescu, care, in vremuri comuniste, era precum o sarbatoare naționala… In 2022, Ceaușescu ar fi implinit varsta de 104 ani, pe care ar fi „apucat-o” sau nu…A curs multa cerneala de-a lungul timpului despre cum iși serba ziua de naștere și, pe baza acestui subiect, s-a comentat ce manca, ce dregea, cum sarbatorea la București… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2014, fotograful Peter Turnley posta pe rețeaua de socializare un portret al lui Nicolae Ceaușescu, care, in anul de grație 1989 a „ținut” coperta Newsweek Magazine. Totodata el povestea cum s-a ajuns la acest lucru. “In august 1989, m-am dus in Romania cu alți doi jurnaliști de la Newsweek…

- Romania nu sta foarte bine la capitolul aeroporturi, insa, in curand, un nou aeroport urmeaza sa fie dat in folosința in regiunea București-Ilfov.UTI a anuntat marti, 18 ianuarie, ca a implementat cele mai avansate instalatii si tehnologii in cel mai vechi aeroport al Romaniei, Aeroportul…

- Președintele Klaus Iohannis a depus o coroana de flori, la Troița din Piața Universitații, pentru victimele Revoluției. Dupa depunerea florilor, Iohannis a schimbat cateva cuvinte cu persoanele venite special pentru a participa la acest moment. 21 decembrie 1989 - inceputul Revoluției in Capitala21…

- Moment solemn, la Universitate. Președintele Klaus Iohannis a mers, in aceasta dimineața, in Piața Universitații, pentru a depune o coroana de flori la Troița, in memoria victimelor Revoluției din decembrie 1989.21 decembrie 1989 - inceputul Revoluției in Capitala21 decembrie 1989 este ziua in care,…

- Ministerul de Externe anunța ca 46 de cetațeni romani și 24 de straini au plecat cu un avion din Johannesburg la ora 03:45 și ar urma sa ajunga la 15:30. Alți 7 cetațeni romani care se afla in Cape Town nu au reușit sa se imbarce. „Zborul special organizat la inițiativa Guvernului Romaniei pentru repatrierea…

- Un roman consuma anual 11 litri de alcool pur, piata locala fiind intre primii zece clasati la nivel european. Pe primele locuri in top, cu un consum de aproape 13 litri per capita, se afla Letonia si Cehia, iar la coada clasamentului sunt Italia, Suedia si Grecia cu cifre aproape la jumatate, potrivit…

- Ne-am angajat sa renuntam la productia de energie electrica pe baza de carbune, pentru a ne indeplini tintele de decarbonare si ne dorim ca, in 2026, sa folosim gazul din Marea Neagra pentru a inlocui carbunele, a scris, marti, pe propria pagina de Facebook, ministrul interimar al Energiei, Virgil…

- Franta, Elvetia, Marea Britanie, Germania, SUA, Canada, Australia: zeci de mii de oameni au iesit in strada, in noaptea de sambata spre duminica, in marile orase, protestand fața de vaccinarea obligatorie și fața de certificatul verde, anunța Mediafax. Și in Romania, sute de oameni au ieșit in strada,…