Azerbaidjanul va împrumuta jumătate din fondurile pentru construcția Coridorului sudic de gaze naturale Jumatate din suma pentru finanțarea parții sale in proiectul Coridorul sudic de gaze, care este de 7 miliarde de dolari, Azerbaidjanul intenționeaza sa o atraga sub forma de imprumuturi, a declarat astazi șeful adjunct al Departamentului de investiții al SOCAR, ZaurGahramanov, scrie turan.az.

