Azerbaidjanul a bombardat o bază militară rusească. Kremlinul, în corzi Rusia a primit avertismente sa nu intervina in razboiul din Nagorno-Karabah, dupa ce un depozit de armamente a fost bombardat si o masina blindata cu lideri ai bazei militare atacata. Un videoclip al atacului armatei azere asupra bazei fortelor ruse de mentinere a pacii din Nagorno-Karabah a fost postat online. Canalul Telegram Armenian Military Portal a publicat videoclipul sambata, 23 septembrie, chiar daca atacul asupra bazei „pacificatoare” a avut loc acum cateva zile, dar imaginile abia au aparut online, arata mil.in.ua. Atacul a avut loc pe 19 septembrie, cand un depozit de munitie a fost… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

