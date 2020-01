Stiri pe aceeasi tema

- Liderul iranian suprem, Ayatollahul Ali Khamenei, a facut apel duminica la intensificarea cooperarii între țarile din regiune pentru a rezolva probleme pe care le atribuie Statelor Unite, relateaza Mediafax citând Reuters. "Situația din regiune este nepotrivita din cauza Statelor…

- Presedintele american Donald Trump a declarat duminica ca putin ii pasa daca Iranul va fi de acord sa negocieze cu SUA, dupa ce consilierul sau pentru securitate nationala a sugerat ca Republica Islamica nu va avea alta varianta decat sa consimta la negocieri, relateaza Reuters. Consilierul…

- Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat miercuri ca SUA ar trebui sa plece din regiune si a spus ca atacurile cu rachete ale Teheranului asupra tintelor americane in Irak reprezinta "o palma peste fata" SUA, informeaza Reuters. "O actiune militara ca aceasta (atacurile asupra…

- Vicepresedintele SUA Mike Pence va anunta lunea viitoare politica Administratiei Donald Trump fata de Iran, afirma un oficial de la Casa Alba citat de agentia Reuters, noteaza Mediafax.Mike Pence va rosti un discurs la Summitul pentru Securitate Nationala organizat de Fundatia pentru Apararea…

- Mike Pence, vicepresedintele Statelor Unite, va anunta lunea viitoare politica Administratiei Donald Trump fata de Iran, afirma un oficial de la Presedintie citat de agentia de presa Reuters.Mike Pence va rosti un discurs la Summitul pentru Securitate Nationala organizat de Fundatia pentru…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a facut apel luni la Iran sa se abtina de la "noi violente si provocari", la finalul unei reuniuni extraordinare a ambasadorilor Aliantei Nord-Atlantice pe tema crizei dintre Washington si Teheran, relateaza AFP, DPA si Reuters."La reuniunea noastra…

- In Israel, liderul Partidului „Albastru-Alb” i-a cerut sambata premierului in exercitiu Benjamin Netanyahu sa demisioneze, la doua zile dupa ce procurorul general al Israelului a recomandat punerea sub acuzare a acestuia in urma unei anchete de coruptie desfasurata timp de mai multi ani. Netanyahu a…

- Iranul a descoperit un nou zacamant, cu rezerve de 53 de miliarde de barili de titei, in sud-vestul tarii, a anuntat duminica presedintele Hassan Rouhani la postul national de televiziune, transmit Press Association si Reuters, citate de AGERPRES. "In pofida sanctiunilor americane, angajatii companiei…