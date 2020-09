Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) a vorbit dupa victoria cu Garbine Muguruza (26 de ani, 17 WTA), scor 6-3, 4-6, 6-4, din semifinalele de la Roma. In cealalta semifinala de la Roma, Karolina Pliskova (28 de ani, 4 WTA) o infrunta pe Marketa Vondrousova (21 de ani, 19 WTA), de la ora 18:00;Finala de la…

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) a invins-o pe Garbine Muguruza (26 de ani, 17 WTA), scor 6-3, 4-6, 6-4, și s-a calificat in finala turneului Premier 5 de la Roma. Va fi cea de-a treia participare a romancei in ultimul act de la Foro Italico. In cealalta semifinala de la Roma, Karolina Pliskova (28…

- Simona Halep joaca astazi cea de-a patra semifinala consecutiva in 2020. O va infrunta pe Garbine Muguruza, de la ora 13:00, la turneul de categorie Premier 5 de la Roma. Vor fi 1000 de fani in tribune la Foro Italico, pe arena centrala. Este, astfel, primul joc cu spectatori in tribune pe care il disputa…

- Simona Halep s-a calificat in semifinalele turneului de la Roma, dupa abandonul Iuliei Putintevam care s-a dat batuta mai devreme. Halep va juca in semifinale cu Garbine Muguruza (duminica, ora 13:00, Digi Sport 1) Romanca, numarul 2 mondial, s-a calificat sambata in semifinalele turneului WTA de la…

- Simona Halep - Yulia Putintseva LIVE VIDEO ONLINE STREAMING Digi Sport 2. Meciul este primul programat pe arena centrala. Tot de la ora 13.00, pe Grand Stand Arena, perechea Raluca Olaru/Anna-Lena Friedsam va evolua in semifinale contra favoritelor 7, japonezele Ena Shibahara/Shuko Aoyama. Simona…

- Simona Halep a revenit, luni, de la Praga, ea afirmand ca este extrem de bucuroasa pentru victoria de la turneul din capitala Cehiei si a subliniat ca a ales sa nu mearga la US Open, deoarece sanatatea este mai importanta.”A fost un turneu foarte bun si ma bucur ca am reusit sa-l castig. Un…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, principala favorita, s a calificat cu dificultate in sferturile de finala ale turneului WTA de la Praga, dotat cu premii totale de 202.250 dolari, joi, dupa ce a invins o pe cehoaica Barbora Krejcikova, cu 3 6, 7 5, 6 2.Halep 28 ani , numarul doi mondial, a obtinut…

- Simona Halep s-a calificat in turul 2 la WTA Praga, dupa ce a invins-o pe Polona Hercog, scor 6-1, 1-6, 7-6 (3), la capatul unui meci maraton. A fost o victorie care vine dupa sase luni de pauza, dar si dupa sase mingi ratate. O combinatie care a contribuit cu siguranta la cresterea moralului jucatoarei…