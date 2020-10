Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce actorul a semnat un acord de recunoaștere a faptelor, Florin Petrescu cunoscut pentru rolul lui Axinte de la ”Vacanța Mare”, a fost condamnat la inchisoare. Care a fost motivul condamnarii lui. Axinte de la Vacanța Mare, condamnat la inchisoare Axinte a fost condamnat la doi ani de inchisoare…

- Au fost perchezitii inclusiv la Constanta, in speta mentionataProcurorii DIICOT ndash; Biroul Teritorial Harghita efectueaza cercetari fata de mai multe persoane, intr o cauza vizand savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si mare risc si detinere de droguri de risc si mare risc, fara…

- Axinte ar fi fost trimis de Dan Diaconescu sa discute cu Florin Secureanu despre bani și o "sponsorizare" a postului TV, in contextul in care OTV difuza o emisiune cu presupuse nereguli financiare existente la Spitalului clinic Nicolae Malaxa din București. Secureanu, managerul spitalului Malaxa,…

- Actorul Ion Petrescu sau „Axinte” din Vacanța Mare, așa cum il cunoaște publicul, a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare printr-o decizie a Tribunalului București. Judecatorii au admis un acord de recunoaștere a vinovației semnat de actor cu procurorii DNA. Ion Petrescu se face vinovat…

- Anuntul a fost facut de medicul Adrian Marinescu, de la Spitalul de Boli Infecțioase "Matei Balș" din București. "Este vorba despre un studiu clinic pe care noi il avem pentru aprobare de aproximativ doua luni. Ne lipsea OK-ul din partea Agentiei Nationale a Medicamentului care a venit ieri.…

- Procurorii anticorupție trimit in instanța dosarul in care un fost șef al unui spital din București este acuzat de abuz in serviciu. Este vorba despre Florin Secureanu, fost manager al Spitalului Clinic „Nicolae Malaxa” din Capitala, pe care DNA-ul il acuza ca și-ar fi incalcat atribuțiile de serviciu…

- Mihai Anitei, la data faptei presedinte al Colegiului Psihologilor din Romania, a fost condamnat joi de Tribunalul Bucuresti la un an inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunii de prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, intr-un dosar in care este acuzat ca si-a…

- Sistemul medical din Romania, pe langa faptul ca este aproape pus la pamant de criza provocata de pandemia noului coronavirus SARS-CoV-2, mai este și macinat de catre oamenii din interior care dau dovada de o lacomie nebuna cerand mii de euro pentru a falsifica unele documente din dosarele de pensionare…