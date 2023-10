Stiri pe aceeasi tema

- CONTROVERSE… Pus in arest la domiciliu de catre magistrații Judecatoriei Vaslui, inca o data, Condrea Ioan Teodor, violatorul de la Gara, a sperat, pentru o scurta bucata de timp, ca ar putea ajunge sub același acoperiș cu concubina sa. Tribunalul Vaslui a decis, inca o data, ca locul lui este in arest…

- UPDATE: Pe surse, am aflat și motivele pentru care magistrații Curții de Apel Iași au decis sa amane pronunțarea pentru maine. Conform surselor noastre, judecatorii ieșeni și-au dat suficient timp pentru a studia dosarul ajuns pe masa lor, inainte de a lua o decizie. “Este posibil ca judecatorii sa…

- LINIȘTE… La scurt timp dupa ce au primit mandate de arestare, rromii scandalagii care s-au batut la Simila au sperat ca razboiul lor va continua daca magistrații Tribunalului Vaslui vor admite contestațiile formulate. Astfel, zilele trecute, sala de judecata a Tribunalului a devenit neincapatoare cand…

- Chiar daca magistrații hușeni au decis arestarea preventiva a moldoveanului care, beat fiind, a provocat un grav accident de circulație pe raza comunei Vetrișoaia, la Tribunalul Vaslui situația s-a schimbat radical. Astfel, la sfarșitul ședinței de judecata, judecatorii au decis inlocuirea arestului…

- INCREDIBIL… Gafa de proporție a judecatorilor de la Judecatoria Vaslui, in cazul violatorului de la Gara. Acesta a fost pus in arest la domiciliu, la o adresa la care locuiește și unul dintre martorii oculari din dosar. Cazul a șocat opinia publica, dupa ce sambata, judecatorul de drepturi și libertați…

- MASURI… Incredibil, violatorul și talharul de la Gara l-a convins pe judecatorul de drepturi și libertați de la Judecatoria Vaslui sa inlocuiasca masura ceruta de procurori și anume arest preventiv pe 29 de zile, cu arest la domiciliu, dupa ce polițiștii vasluieni au probat toate infracțiunile comise…

- DECIZIE… Arestat preventiv dupa ce a fost acuzat ca și-a ucis in bataie soția, Catalin Rusu a aflat, zilele trecute, ca mandatul sau de arestare a fost prelungit. Decizia aparține magistraților Tribunalului Vaslui, care au pus in vedere autoritaților sa comnice lucrul acesta, la locul de detenție și…

- DECIZIE… Cei patru barbați din Puiești, tatal și trei fii, arestați dupa ce au fost acuzați de lipsire de libertate și vatamare corporala, vor mai sta inca o luna in spatele gratiilor. Decizia, definitiva, aparține magistraților Tribunalului Vaslui care au respins contestațiile formulate de cei patru…