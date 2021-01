Stiri pe aceeasi tema

- In solicitarea adresata presedintelui ANRE, Dumitru Chirita, Avocatul Poporului spune ca informatiile puse la dispozitie pe site-ul ANRE sunt "greu" sau "aproape imposibil" de accesat de anumite categorii de consumatori.Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu din cauza „ingrijorarii publice pe fondul…

- Avocatul Poporului a solicitat, marți, președintelui Autoritații Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), Dumitru Chirița, clarificari privind campania de informare referitoare la liberalizarea...

- Eurodeputatul Cristian Bușoi, președintele Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie (ITRE) din Parlamentul European, considera ca Autoritatea Naționala de Reglementare în Energie (ANRE) nu a gestionat deloc bine momentul liberalizarii pieței de energie electrica în România.…

- Sunt zile bune de cand a explodat scandalul facturilor la electricitate, in condițiile liberalizarii pieței la 1 ianuarie, și niciun reprezentant al actualei puteri nu a reacționat la modul defectuos in care Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a procedat. Singurele opinii…

- Federatia Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE) saluta decizia ANRE de a extinde perioada de informare pana la 31 ianuarie a clientilor despre liberalizarea pietei de energie electrica, potrivit unui comunicat remis, joi, AGERPRES. Modificarile aprobate de ANRE la Ordinul 171/2020…

- Daca liberalizarea pieței gazelor de la mijlocul anului a venit cu oferte mai avantajoase pentru clienții casnici, liberalizarea pieței energiei electrice de la 1 ianuarie nu va avea același efect. Facturile clienților casnici la electricitate s-ar putea majora cu 10%, ca urmare a majorarii de catre…

- Mai multe tarife se vor majora de la 1 ianuarie, printre ele, cel de distribuție și transport al energiei electrice. Creșterile se vor reflecta direct in prețul final pe care fiecare roman il va suporta.Soluția ar fi incheierea unui nou contract pentru furnizarea acestui tip de serviciu, dar mai puțin…

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2021 piata de energie electrica se liberalizeaza complet, furnizarea energiei electrice urmand a se realiza in regim concurential inclusiv pentru categoria clientilor casnici care beneficiaza in perioada 1 iulie – 31 decembrie 2020 de tarife reglementate. Fiecare client…