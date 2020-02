Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații lanseaza un apel ca toate informațiile despre coronavirus sa fie preluate de pe site-uri oficiale, dupa ce in mediul online a circulat o falsa lista de masuri de prevenire a infecției, cu titlul „Notificare de urgența a Ministerului Sanatații”, informeaza Hotnews. Printre „recomandarile…

- Intr-un interviu telefonic acordat la Romania TV, Rares Bogdan a declarat ca liberalii negociaza cu Nicusor Dan pentru a candida din partea PNL la alegerile pentru Primaria Capitalei. "Daca Nicusor Dan va intelege cat de importanta este castigarea Primariei Capitalei, va intra in PNL. Nicusor…

- Pe 28 august 2019, Avocatul Poporului a anuntat ca a sesizat CCR cu o exceptie de neconstitutionalitate a OUG 57/2019 privind Codul administrativ. Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituționala, in august 2019, cu excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de urgența a Guvernului…

- Ca in fiecare an, autoritațile romane au fost luate prin surprindere de fenomenele meteorologice specifice iernii. Din acest motiv, activitatea unei mari parți din țara este complet inghețata, in timp ce oficialii se bat in declarații ”optimiste”, incepand cu ministrul interimar al Transporturilor,…

- La 29 ianuarie, prim-ministrul Romaniei, Ludovic Orban, s-a intalnit cu reprezentanții comunitații britanice de afaceri din Romania. Evenimentul a fost gazduit de ambasadorul Marii Britanii la București, Andrew Noble. Intalnirea a prilejuit un dialog deschis cu oamenii de afaceri prezenți, cu privire…

- Catalin Urtoi, consilier onorific al ministrului Transporturilor, Lucian Bode, critica faptul ca Autostrada Targu Mures-Iasi (A8), denumita si Autostrada Unirii, nu a fost inclusa in lista proiectelor care ar urma sa beneficieze de finantare europeana in viitorul buget UE. Urtoi, care este…

- Liberalul Ionel Chirita, fost primar al orasului Harsova, a fost numit la sfarsitul anului trecut in functia de consilier al ministrului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan.Chirita detine si functia de presedinte executiv al Asociatiei Oraselor din Romania si cel mai probabil…

- In seara zilei de 20 decembrie, cand Ceaușescu s-a intors din vizita sa in Iran, el a rostit un discurs amenințator la televiziunea de stat. Efectul discursului a fost spulberat insa de o inregistrare difuzata de Radio Europa Libera. Pentru prima oara in zecile de ani de comunism, romanii au putut auzi…