Avocatul lui Donald Trump este bolnav

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump a anuntat, duminica, in social media, ca Rudy Giuliani, avocatul sau personal si fost primar al New York-ului, a fost testat pozitiv cu coronavirus, anunța news.ro. “Rudy Giuliani, de departe cel mai bun primar din istoria New York-ului si care…

- Echipa de campanie a presedintelui american Donald Trump a anuntat duminica aceasta ca nu va mai lucra cu avocata Sidney Powell, controversata dupa ce a afirmat ca au existat fraude masive in timpul alegerilor din 3 noiembrie fara a oferi dovezi pentru mass-media, informeaza AFP si dpa, conform agerpres.ro.…

- Rudy Giuliani, fost primar al New York-ului devenit avocat al lui Donald Trump, a deturnat fara sa vrea atentia audientei de la o conferinta de presa, unde sustinea neregulile de la alegerile prezidentiale, cand a transpirat atat de mult incat a inceput sa-i curga pe fata vopseaua de par, arata The…

- Miliardarul George Soros finanțeaza și sprijina forțele democratice din diferite regiuni ale SUA, contribuind astfel la declanșarea revoltelor. Despre acest lucru a fost declarat avocatul lui Trump și fostul primar de New York, Rudy Giuliani, intr-un interviu pentru RT, scrie lenta.ru. Giuliani a abordat…

- Donald Trump a declarat vineri ca nu a apreciat niciodata glumele actorului Sacha Baron Cohen, creator al personajului Borat, care l-a pacalit in noul sau film pe avocatul presedintelui american, Rudy Giuliani. Intrebat la bordul avionului prezidential Air Force One despre un videoclip, care…

- Casa Alba a fost avertizata de serviciile secrete americane ca celebrul avocat Rudy Giuliani, fost primar al orasului New York, este folosit de rusi pentru a-i furniza informatii false presedintelui Donald Trump.

- Donald Trump a postat, pe 6 octombrie, un mesaj pe Twitter, la cateva ore dupa ce a fost externat de la Centrul Medical Militar Walter Reed din Maryland. In textul respectiv, acesta compara COVID-19 cu gripa. Trump, infectat recent cu noul coronavirus, le-a transmis americanilor sa nu se teama de COVID-19.