Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a lansat o investigatie asteptata de mult timp pentru a decide daca Polonia si Ungaria ar trebui sa primeasca în continuare miliarde de euro din bugetul UE, în contextul problemelor privind coruptia si justitia, scrie News.ro citând Reuters.Documente publicate…

- Ungaria si Polonia se afla in conflict deschis cu Bruxellesul și contesta azi, la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, mecanismul care conditioneaza platile catre statele membre de respectarea statului de drept si care risca sa le priveze de finantari europene, potrivit AFP. Date in judecata in mai…

- ​​Ungaria trebuie sa ramâna membra a Uniunii Europene, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban, adaugând ca țara sa va fi printre ultimele care vor parasi blocul, în cazul în care acesta se va dezintegra. Aflat în conflict deschis cu mulți lideri de la Bruxelles…

- Comisia Europeana nu aproba deocamdata planurile nationale de redresare si rezilienta (PNRR) ale Poloniei si Ungariei pentru ca cele doua tari inca nu au pus in practica recomandarile sale privind statul de drept, a declarat vineri comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni, relateaza Reuters.…

