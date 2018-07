Dragoslav Ognjanovici, avocatul care l-a reprezentat pe fostul lider sarb Slobodan Milosevici intr-un proces din cadrul Tribunalului Penal International de la Haga, a fost impuscat mortal in fata locuintei sale din Belgrad.

Ognjanovici, in varsta de 57, a fost impuscat in fata cladirii in care locuia, aflata in cartierul Novi Beograd, iar fiul sau in varsta de 26 de ani a fost ranit in bratul drept, a informat Ministerul sarb de Interne intr-un comunicat.