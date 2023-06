Stiri pe aceeasi tema

- Marturie șocanta a ucigașului din Gradina Botanica, in fața instanței: 'Imi pare rau pentru fata, dar pentru baiat mai puțin'Elevul de la Liceul Militar din Craiova care a injunghiat mortal o minora de 14 ani și a ranit grav un tanar de 19 ani a ajuns in fața magistraților de la Tribunalul Dolj insoțit…

- Adolescentul de 17 ani a ajuns astazi in fața procurorilor, iar avocatul sau a facut primele declarații. Reprezentantul sau a explicat faptul ca a fost vorba de un conflict spontan, nu de un atac premeditat, chiar daca in rucsac a fost gasit un cuțit, cu care le-a atacat pe cele doua victime.

- Criminalul Mario Alexandru Fojica, in varsta de 17 ani, elev la Liceul Militar din Craiova, este fiu de politist. El i-a socat pe anchetatori cu sangele sau rece. Meliss Lungu, fata ucisa, urma sa primeasca a doua zi rezultatul la Evaluarea Nationala. Prietenul ei este in stare critica. La ora comiterii…

