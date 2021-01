Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Dumitru Dobrev a anunțat ca demisioneaza din USR dupa scandalul declanșat de incercarea lui Claudiu Nasui de a aduce in Ministerul Economiei o persoana acuzata de colaborare cu Securitatea. Dobrev demisionase anul trecut din Biroul National USR, acuzand modificarea listelor electorale pentru…

- Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, fosta USR-ista Claudia Postelnicescu intervine dupa ce ministrul Claudiu Nasui a vrut sa angajeze o funcționara cu verdict in prima instanța de colaboratoare a Securitații. Fosta USR-ista explica in 5 puncte de ce „nesimțirea lui Claudiu Nasui este caz de…

- ”Am incercat sa mut o directoare din Ministerul Finantelor in Ministerul Economiei. Voi renunta la mutare. Ministerul Economiei si Energiei, asa cum este acum, se imparte in doua ministere. Personalul se va imparti intre cele doua ministere. O prioritate a zilelor acestea este organizarea ministerului,…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a declarat ca la întâlnirea de joi cu președintele Klaus Iohannis a fost o discuție despre prioritatile fiecarui ministru, subliniind ca el i-a transmis șefului statului ca ”principalul nostru obiectiv este sa deblocam schemele de ajutor de stat”.…

- Cultura antreprenoriala autentica trebuie incurajata, iar scopul nu este doar sa fie adusi mai multi bani la bugetul de stat, ci sa fie dezvoltati oameni activi, autonomi si independenti, a declarat miercuri, la audierea in comisiile de specialitate, ministrul propus pentru Ministerul Economiei, Antreprenoriatului…

- Conducerile USR si PLUS au validat, marti seara, lista membrilor formatiunilor care vor ocupa functii de ministri in viitorul guvern, condus de Florin Citu, anunta Agerpres. In urma votului Comitetului Politic USR si al Consiliului National PLUS, ministrii propusi de Alianta USR PLUS sa faca parte…

- Politia franceza a tras cu gaze lacrimogene in timpul marsului de protest organizat sambata la Paris impotriva unui proiect de lege privind "securitatea globala", dupa ce protestatari au lansat artificii asupra efectivelor politiei, au ridicat baricade si au aruncat cu pietre, informeaza Reuters…

- Autor: Publicat: 23 Octombrie, 2016 - 18:34 Stelian ȚURLEA Dupa succesul extraordinar al volumului de povestiri Ce daca, tradus deja in limbile engleza, germana, franceza și chineza, cunoscutul regizor Alexander Hausvater debuteaza in roman cu Penumbra. Penumbra, spun editorii, este „un roman-document…