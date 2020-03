Stiri pe aceeasi tema

- La Arestul Central a fost trimisa o ambulanta deoarece Sorina Pintea nu-si mai simtea partea dreapta a corpului dupa ce a fost incarcerata. Medicii au efectuat mai multe investigații medicale printre care și un EKG. Conducerea Arestului va stabili daca Sorina Pintea va fi mutata la un Spital…

- "Avand in vedere informațiile contradictorii aparute in spațiul public la adresa doamnei Sorina Pintea, facem urmatoarele precizari pentru a clarifica acuzațiile formulate impotriva acesteia:1. In opinia organului de urmarire penala, acuzația de luare de mita in forma continuata, fapta prevazuta de…

- Avocatii Sorinei Pintea fac primele precizari publice despre dosarul de coruptie in care este implicat fostul ministru al Sanatatii. Aparatorii Sorinei Pintea contrazic sustinerile oficiale ale DNA si afirma ca nu a existat un flagrant, motiv pentru care nu exista nici un proces verbal incheiat in…

- Sorina Pintea declara anul trecut, pe vremea cand era ministru al Sanatatii, ca „suntem un popor de infractori”, referitor la atitudinea romanilor fata de respectarea legilor si coruptia din spitale. La mai putin de un an, Pintea este audiata intr-un dosar de achizitii la Spitalul Judetean Baia Mare,…

- Procurorii DNA au finalizat perchezitiile in biroul de la Spitalul Judetean Baia Mare al Sorinei Pintea, fost ministru al Sanatatii. Perchezitiile s-au desfasurat ca urmare a unui flagrant, dupa cum au confirmat pentru STIRIPESURSE.RO reprezentantii DNA.Ulterior perchezitiei, o masina a DNA…

- Fostul ministru al sanatatii a fost retinuta vineri seara intr-un dosar deschis de procurorii DNA. Sorina Pintea a fost prinsa in urma unui flagrant organizat de DNA vineri seara. Sorina Pintea si procurorii sunt inca in biroul ei la spitalul din Baia Mare, dar mandatul de retinere pentru 24 de ore…

- Procurorii DNA au perchezitionat vineri biroul Sorinei Pintea de la Spitalul Judetean Baia Mare, unde aceasta este manager. Surse judiciare sustin ca este vorba despre un flagrant si ca ancheta are legatura cu achizitii de materiale sanitare de catre unitatea medicala. Anchetatorii au indicii referitoare…

- Sistemul sanitar romanesc este la pamant, iar asta o simt toți cetațenii, indiferent de poziția lor sociala. Sorina Pintea, fost ministru al Sanatații, a “beneficiat” din plin de “profesionalismul” medicilor: a fost diagnosticata correct abia de al patrulea doctor, chiar daca la acel moment era chiar…