- Avocatii liderului opozitiei ruse Aleksei Navalnii au facut vineri recurs la pedeapsa cu inchisoarea de trei ani si jumatate impusa la 2 februarie pentru incalcarea termenilor unui control judiciar, transmite EFE, potrivit AGERPRES. Tribunalul Urban din Moscova va analiza apelul la 20 februarie,…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a cerut Uniunii Europene sa sporeasca sanctiunile impotriva Rusiei, in urma arestarii opozantului Aleksei Navanii si a reprimarii manifestatiilor in favoarea acestuia. „Daca dorim sa impunem respectarea dreptului international, singura modalitate de a o face fara…

- Opozantul politic rus Aleksei Navalnii revine, duminica, la Moscova, dupa ce a stat mai multe luni in Germania, in urma otravirii cu agentul neurotoxic Noviciok. Politicianul a acuzat o tentativa de asasinat la adresa sa, pusa in practica la ordinul presedintelui rus Vladimir Putin.

- Serviciul pentru penitenciare din Rusia i-a transmis luni opozantului rus Aleksei Navalnîi un avertisment de ultim moment: sa revina imediat din Germania pentru a se prezenta marți dimineața la un birou din Moscova, altfel va fi încarcerat daca se va întoarce dupa acest termen, având…

- Potrivit Bellingcat, trei dintre acesti barbati - carora le dezvaluie numele si publica imagini in care apar - l-au urmarit pe Navalnii in 37 dintre calatoriile sale. Ei se aflau in apropiere de Navalnii atunci cand opozantul ar fi fost otravit, in august, in Siberia cu un agent neurotoxic. Un critic…

- Disidentul rus Aleksei Navalnii a declarat luni ca o echipa de agenti ai serviciului secret rus FSB (Serviciul Federal de Securitate) a incercat sa-l ucida la ordinul presedintelui Vladimir Putin, transmite DPA. Potrivit unei inregistrari postate pe YouTube de Navalnii, aceasta echipa a incercat…

