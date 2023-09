Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 9 ore de audieri, Miruna Pascu a parasit sediul DIICOT! Mama șoferului drogat care a omorat doi tineri in 2 Mai, a fost reținuta pentru 24 de ore și urmeaza sa fie prezentata instanței, cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.

- Scene incredibile surprinse la sediul DIICOT! Procurorii i-au adus la sediu pe Vlad Pascu, parinții lui, dar și suspecții din dosarul in care este implicat. Mare a fost surprinderea tuturor cand avocata unuia dintre cei trei a fost violenta ca jurnaliștii. Aceasta a avut o reacție neașteptata, imediat…

- Gest șocant al tatalui lui Vlad Pascu, tanarul care s-a urcat drogat la volan și a ucis doi tineri in 2 Mai. Dupa ce a plecat de la sediul DIICOT, unde fiul sau și soția sa au fost audiați, a urcat pe scuter și a intrat intr-un grup de jurnaliști aflați la fața locului. Nicio persoana nu a fost ranita.

- Vlad Pascu, soferul de 19 ani aflat sub influenta drogurilor care a omorat doi tineri si a ranit alti trei in localitatea 2 Mai, a fost adus joi in catuse, la sediul DIICOT din Capitala. ‘Imi pare rau pentru tot. Nu pot sa dau timpul inapoi’, a spus Pascu, in timp ce intra in sediul DIICOT, flancat…

- Avocata lui Vlad Pascu, șoferul drogat din 2 Mai care a omorat doi tineri, a aparut in ipostaze incendiare pe TikTok. Sorina s-a filmat pe ritmurile unei melodii a trupei BUG Mafia. Ea a aparut și la arestul unde se afla Vlad Pascu și a vorbit aproximativ o ora cu el, potrivit Observator. Vlad Pascu…

- Un site de știri și divertisment din Marea Britanie a publicat imaginile in care se vede cum ursul pare ca saluta de pe marginea drumului pasagerii dintr-un autoturism. In momentul in care mașina a ajuns langa el, ursul a salutat oamenii din autoturism. „Cine știa ca pot fi atat de politicoși?”,…

- Oana Zavoranu a trecut prin momente grele de-a lungul anilor, dar nu s-a lasat. Aceasta a recunoscut pe cine a avut alaturi in aceste perioade de cumpana și nu sunt multe persoane anunțate. Totodata, ea s-a bazat pe grija lui Dumnezeu și și-a pus increderea in divinitate.

- Bia Khalifa a surprins pe toata, dupa ce a aparut pe rețelele de socializare cu ochii plini de lacrimi. Vedeta a explicat de ce a ajuns in asemenea stadiu și ce se intampla in aceste clipe cu viața ei.