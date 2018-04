Avocat: Elena Udrea este refugiat politic in Costa Rica. ICCJ a respins audierea la distanta. Procesul s-a amanat

Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au amanat vineri, pentru 9 mai, dezbaterile finale in dosarul ‘Gala Bute’, in care Elena Udrea a fost condamnata in prima instanta la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu. Initial, Instanta suprema stabilise ca vineri sa…

- Elena Udrea nu poate fi extradata, grație statutului de refugiat politic in Costa Rica, pentru ca simpla depunere a unei cereri de recunoaștere a statutului de refugiat politic inceteaza procesul de extradare in cazul respecttivei persoane. „Depunerea unei cereri de recunoaștere a statutului de refugiat…

- UPDATE Magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) au respins, vineri, cererea Elenei Udrea de a fi audiata prin videoconferința din Costa Rica, dar și solicitarea acesteia de a fi judecata ca refugiat politic. Instanța a reținut ca fostul ministru nu are acest statut. Avocatul Elenei Udrea…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie urmeaza sa dezbata vineri ultimul termen in dosarul "Gala Bute", in care Elena Udrea a fost condamnata in prima instanta la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu. Inainte de pledoariile finale ale avocatilor…

- Instanța suprema a stabilit, miercuri, ca toți avocații celor din dosarul „Gala Bute” sa fie prezenți la termenul din 13 aprilie din acest caz. Judecatorii au cerut avocaților sa fie pregatiți pentru susținerea pledoariilor finale in acest proces. Tot atunci judecatorii au stabilit sa-i audieze pe inculpații…

- Avocatul Elenei Udrea, Alexandru Chiciu, a spus ca medicul i-a prescris clientei sale odihna totala în perioada sarcinii. ”Clienta mea, Elena Udrea, este în Costa Rica. La 26 februarie 2018 ati pus în vedere sa arat ca e în imposibilitate…

- Fostul ministru Elena Udrea a anuntat luni ca va cere recuzarea judecatorului Ionut Matei din completul de la Inalta Curte de Casatie si Justitie care se ocupa de dosarul "Gala Bute", sustinand ca acesta este "omul" lui Florian Coldea. Citeste si: Kovesi acuza un ASALT asupra justitiei si…

- Fostul ministru Elena Udrea a anuntat luni ca va cere recuzarea judecatorului Ionut Matei din completul de la Inalta Curte de Casatie si Justitie care se ocupa de dosarul "Gala Bute", sustinand ca acesta este "omul" lui Florian Coldea. Prezenta la Instanta suprema, unde s-a desfasurat…