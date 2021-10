Avocat cunoscut: Adevăratul atac este cel asupra drepturilor și libertăților, sănătatea publică e doar poarta de intrare Avocatul Alexandru Mușatoiu face o analiza ampla a ceea ce se intampla azi in legatura cu restrangerea libertaților publice pentru cei care refuza vaccinare anti-Covid-19. El susține ca lucrurile au cam luat-o razna și nu mai este doar o problema de sanatate publica, ci una de condiționare a drepturilor fundamentale ale omului prin decizii administrative arbitrare și contradictorii: ”Vedeți, in ultimul timp, tot mai mulți avocați, judecatori și, in general, profesioniști ai dreptului revoltandu-se fața de cam toate deciziile autoritaților in legatura cu pandemia. De ce? Pentru ca adevaratul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

