Aviz amatorilor, jandarmii sunt pe baricade 

Stiri pe aceeasi tema

- NU SCAPA NIMENI, jandarmii sunt pe baricade iar comerțul cu petarde și artificii se lasa cu dosar penal, o alta persoana, care aborda trecatorii pentru a le oferi spre vanzare obiecte pirotehnice, a fost depistata de jandarmii damboviteni astazi, 21 decembrie a.c., in zona complexului comercial “Pavcom”…

- Peste 1250 de petarde și artificii au fost confiscate de jandarmii dambovițeni, patru persoane, care abordau trecatorii pentru a le oferi spre vanzare obiecte pirotehnice, au fost depistate de jandarmii damboviteni in decurs de o saptamana, in zona complexului comercial Pavcom și in Piața 1 Mai din…

- O perosana, care aborda trecatorii pentru a le comercializa obiecte pirotehnice, a fost depistata de jandarmii damboviteni in zona complexului comercial Pavcom din municipiul Targoviște. In urma verificarilor efectuate asupra acesteia au fost gasite 24 de cutii ambalate, care conțineau peste 1000 de…

- 1000 de petarde au fost depistate de jandarmii dambovițeni asupra unui barbat care aborda trecatorii pentru a le comercializa obiecte pirotehnice, in zona complexului comercial Pavcom din municipiul Targoviște. In urma verificarilor efectuate asupra acesteia au fost gasite 24 de cutii ambalate, care…

- Jandarmii in cooperare cu polițiști, pompieri și reprezentanți ai Serviciului Județean Anticorupție Dambovița au organizat o acțiune de informare preventiva in randul cetațenilor din comuna Hulubești. La sediul primariei din localitate a avut loc debutul activiații și au fost supuse atenției participanților…

- Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Dambovița au depistat in targul anual din localitatea Baleni, un barbat in varsta de 31 ani, care comercializa ilegal pește. Jandarmii au confiscat cantitatea de 168 kg de pește, din speciile crap, caras și biban, iar persoanei in cauza i s-au…

- Jandarmii care se aflau in patrulare in zona instituțiilor de invatamant din municipiul Targoviște au fost sesizați de catre agentul de paza al unui liceu despre faptul ca in unitatea școlara s-a produs un incident. Avand in vedere aspectele semnalate, jandarmii s-au deplasat in zona indicata și au…

- La doar 17 de ani, un tanar a fost surprins de jandarmi, in noaptea de 14/15 octombrie a.c., pe raza localitatii Gura Șuții in timp ce se afla la vanatoare. In urma verificarilor efectuate a rezultat faptul ca tanarul se afla pe un teren agricol dintre localitațile Gura Șuții și […] Articolul Un tanar…