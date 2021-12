Stiri pe aceeasi tema

- 184 de persoane, dintre care 122 de cetațeni romani și 62 cetațeni europeni, care au fost blocate temporar in Maroc, vor fi repatriate, joi seara, cu un zbor special organizat la inițiativa Guvernului Romaniei. MAE a transmis ca aceștia nu prezinta simptome de infectare cu virusul SARS-CoV-2, insa vor…

- Avionul care ii repatriaza pe romanii din Maroc a decolat din Marrakesh. Aeronava este așteptata sa aterizeze la București in jurul orei 19.30. La bord sunt 184 de pasageri, dintre care 122 romani și 62 de europeni. „Zborul special organizat la inițiativa Guvernului Romaniei pentru repatrierea…

- Un avion TAROM cu 122 de cetațeni romani și 62 de cetațeni europeni, care erau blocați temporar in Maroc in urma anularii unor curse aeriene, a decolat joi dupa-amiaza de la Marrakesh, fiind așteptat sa aterizeze la București in jurul orei 19.30, informeaza Ministerul roman de Exerne.

- Primele imagini cu romanii repatriați din Africa de Sud ii arata obosiți, dar fericiți ca au ajuns cu bine acasa. Coșmarul lor a luat sfarșit, iar acum pot rasufla ușurați. Se pot considera norocoși pentru ca au scapat din cel mai periculos loc de pe harta lumii. Romanii repatriați din Africa de Sud…

- Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a anunțat duminica, la Digi24, ca in Africa Sud sunt 39 de cetațeni romani care trebuie repatriați, datele modificandu-se fața de cele transmise inițial. Avionul care ii va aduce acasa va decola duminica noapte sau luni dimineața, a mai precizat Aurescu.

- Incident pe aeroportul Palma de Mallorca din Spania. Aeroportul a fost inchis peste 3 ore dupa ce mai multi pasageri ai unui avion care aterizase de urgenta au fugit. Avionul efectua un zbor intre Maroc și Turcia si a fost deviat spre Palma de Mallorca.

- Un avion, care zbura duminica dupa-amiaza pe ruta Praga – București, s-a depresurizat inainte de a ateriza pe Aeroportul Otopeni, insa niciun pasager nu a fost ranit. Avionul implicat in acest incident este un Boeing 737-500 inmatriculat YR-AME, relateaza site-ul Boarding Pass. Avionul s-a depresurizat…