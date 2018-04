Un incident aparut la bordul unei aeronave apartinand companiei Tarom a adus o intarziere in planurile calatorilor care pornisera, joi dimineata, catre Barcelona. Problema a aparut la zborul Bucuresti- Barcelona, operat cu un avion tip Boeing 737-700. Aparatul de zbor a plecat conform planului, de pe “Henri Coanda”, la 8 si 49 de minute. Doar […] Avion Tarom, cale-ntoarsa din cauza unei fisuri la un geam. Edilul Constantei, la bord is a post from: Ziarul National