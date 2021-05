Stiri pe aceeasi tema

- Incident fara precedent : La ordinul presedintelui Belarusului, un avion Ryanair care zbura de la Atena la Vilnius a fost fortat sa aterizeze la Minsk pentru ca un ziarist aflat pe lista neagra a presedintelui sa fie dat jos si arestat. In avion a avut loc o lupta intre echipaj si agenti KGB. I n avion…

- Un avion Ryanair care efectua un zbor din Grecia spre Lituania a fost redirecționat catre Minsk, pentru ca regimul Lukașenko sa poata aresta un jurnalist critic, anunța opoziția belarusa citata de BBC . Publicația Nexta a anunțat ca fostul sau editor Roman Protasevich a fost reținut pe aeroportul din…

- Canalul de Telegram de opozitie Nexta din Belarus a anuntat duminica faptul ca unul dintre fostii sai colaboratori a fost retinut dupa aterizarea de urgenta la Minsk a avionului civil in care se afla si care se indrepta spre Vilnius, denuntand o noua masura de represiune din partea regimului presedintelui…

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si presedintele Consiliului European, Charles Michel, sunt asteptati marti in Turcia pentru discutii cu presedintele Recep Tayyip Erdogan, profitand de o perioada de acalmie in tensiunile cu Ankara pentru a incerca o resetare a relatiilor, relateaza dpa,…

- Vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, recunoaște faptul ca au fost facute greșeli in elaborarea strategiei campaniei de vaccinare anti-coronavirus. „Este adevarat ca s-au facut greseli in comandarea vaccinurilor la Bruxelles si in statele membre”, a spus Frans Timmermans intr-un interviu…

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se asteapta ca un numar semnificativ de doze de vaccin sa devina disponibile in Uniunea Europeana incepand de luna viitoare, informeaza Agerpres . „Din aprilie incolo, cantitatile s-ar putea dubla din nou conform planurilor producatorilor, aceasta si pentru…