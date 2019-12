Avion prăbuşit pe autostradă la scurt timp de la decolare. Primele imagini de lşa tragedie VIDEO Un avion s-a parbusit la scurt timp dupa decolare. In urma prabușirii, avionul a lovit o mașina, a anunțat Departamentul de Pompieri din Lafayette, Louisiana, SUA. Mai multe persoane care se aflau la sol au fost ranite, au adaugat autoritatile. "A avut loc un mic incendiu care a implicat avionul si un vehicul. Ambele au fost stinse rapid", a informat Departamentul de Pompieri. Doliu national in tara dupa accidentul aviatic! Bilantul este tragic: 12 persoane au murit Potrivit primului bilanț anunțat de autoritați, cel putin cinci persoane au murit, iar alte sase au fost ranite. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin cinci persoane au murit, iar alte șase au fost ranite dupa ce un avion cu doua motoare s-a prabușit sâmbata la scurt timp dupa ce a decolat din localitatea Lafayette aflata în statul american Louisiana, relateaza NBC News, preluat de agenția Mediafax.Avionul a lovit o mașina…

- Secretarul general al ALDE, Daniel Chitoiu, a fost implicat in accidentul produs joi pe DN7, Pitesti-Ramnicu Valcea, in zona localitatii Zamfiresti, judetul Arges. Potrivit Politiei, in urma impactului dintre doua masini un barbat a murit pe loc, iar trei persoane persoane sunt ranite. Intre cei ajunsi…

- Au aparut primele imagini de la accidentul mortal de pe Autostrada A1.Accident rutier pe autostrada A1, ieșirea spre Giarmata, in aceasta dimineața. Conform ISU Banat, "In accident au fost implicate un autotren cu o persoana, un autoturism cu 2 persoane și un microbuz cu 7 persoane.La fața locului…

- Cel putin 13 persoane au decedat marti in Albania in urma unui cutremur cu magnitudinea 6,4, cel mai puternic produs in aceasta tara in ultimele decenii, informeaza Reuters si AFP. Mai multe cladiri s-au prabusit, iar circa 600 de persoane au fost ranite, unii locuitori fiind prinsi sub daramaturi.

- Un cutremur puternic a avut loc in noapte de luni spre marți, in Albania. Seismul a avut magnitudinea de 6,4 p scara Richter și este cel mai puternic din ultimii 20 de ani. In urma acestuia, mai multe cladiri s-au prabuși, iar zeci de persoane au fost ranite. Autoritațile se tem ca sub daramaturi ar…

- Saptesprezece persoane au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit la scurt timp dupa ce a decolat in estul Republicii Congo, informeaza duminica dpa, Reuters si AFP. Avionul ce apartinea companiei private congoleze Busy Bee s-a prabusit peste un cartier populat din orasul Goma, in estul…

- Un pieton a murit dupa ce un avion s-a prabușit pe strada pe care o traversa, in Brazilia. Alte doua persoane au decedat in urma accidentului. Avionul abia decolase cand a inceput brusc sa piarda altitudine. La bord erau patru persoane și trei dintre ele sunt acum la spital. Autoritațile aeronautice…

- Cel putin doua persoane au murit, iar altele sunt disparute dupa ce o cladire de sapte etaje s-a prabusit in orasul brazilian Fortaleza, informeaza posturile G1 si R7, anunța MEDIAFAX.Citește și: E oficial! Varsta de pensionare se va schimba- Cine sunt cei vizați Cladirea de sapte etaje…