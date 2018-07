Avion militar prăbuşit în lac, într-o misiune pe timp de noapte. Nu există supravieţuitori Ambii piloti care se aflau la bordul aparatului de zbor si-au pierdut viata. Ei efectuau un zbor de antrenament, iar la ora la care a avut loc accidentul (ora 21.00) era noapte. Deocamdata nu se cunosc cauzele tragediei, dar martorii sustin ca au auzit doua bubuituri puternice, dupa care avionul s-a prabusit in apele lacului. Politia si fortele aeriene au inceput imediat cautarile, dar aceastea au fost sistate o perioada, din cauza ploii. De altfel, s-ar parea ca vremea rea a fost cea care a condus la prabusirea avionului. Aeronava prabusita era una de tip Karakorum-8, produsa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

