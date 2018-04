Stiri pe aceeasi tema

- Un avion militar s-a prabușit la scurt timp dupa ce a decolat de pe baza aeriana Boufarik din Algeria, informeaza presa locala, potrivit ziare.com.La bordul avionului, un Ilyushin Il-78, se aflau zeci de trupe militare, scrie Al Jazeera.

- Peste o suta de persoane au murit, miercuri, dupa ce un avion militar s-a prabusit la scurt timp dupa ce a decolat de la baza aeriana Boufarik, aflata in apropierea capitalei Algeriei, relateaza site-urile agentiilor Reuters si Al Jazeera.

- Un elicopter Mi-8 s-a prabușit in aceasta noapte in orașul Habarovsk din estul indepartat al Rusiei. Potrivit surselor din cadrul serviciilor locale de urgența, ”cutiile negre” ale aparatului de zbor au fost deja gasite.

- Intre 6-10 persoame au murit, in Miami, la Florida International University, dupa ce o pasarela s-a prabusit peste o autostrada. Sub daramaturi au fost prinsi oameni si masini, iar echipele de salvare cautau supravietuitori printre cei prinsi sub daramaturi, anunta ...

- Unsprezece persoane au fost ucise duminica in urma prabusirii in sud vestul Iranului a unui avion privat turcesc care zbura de la Sharjah, Emiratele Arabe Unite, la Istanbul, a anuntat un purtator de cuvant al aviatiei civile iraniene, citat de ISNA, relateaza Reuters.Putem confirma ca un avion privat…

- Un avion cargo al armatei turce s-a prabusit miercuri in provincia Isparta, in vestul Turciei, in timpul unor exercitii de antrenament, provocand moartea a trei soldati, a anuntat armata turca.

